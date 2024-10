Kickl želi postati naslednji avstrijski kancler

Vodja desničarskih populističnih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl je po petkovih pogovorih pri predsedniku Alexandru Van der Bellnu o oblikovanju vlade danes izjavil, da želi postati naslednji avstrijski kancler. »Rezultat daje jasen mandat za pet dobrih let za Avstrijo,« je dejal vodja FPÖ, relativne zmagovalke nedeljskih parlamentarnih volitev.

Svobodnjaki so na volitvah prejeli 28,8 odstotka glasov in so prvič v zgodovini slavili zmago na nacionalni ravni, vendar pa ostaja odprto vprašanje, ali bo predsednik vodji FPÖ podelil mandat za sestavo vlade. Svobodnjaki se namreč soočajo s težavami pri oblikovanju koalicije, saj so stranke izključile možnost sodelovanja z njimi.

Van der Bellen, ki je v preteklosti dal vedeti, da vodji svobodnjakov v primeru zmage ne bo samodejno zaupal mandata, je v petek začel pogovore s strankami, kot prvega je sprejel Kickla. Po pogovorih noben od njiju ni dajal izjav.

Kickl pa je danes opozoril, da bi bila »koalicija poražencev« nedemokratična in bi pomenila udarec v obraz avstrijskim volivcem. »Ponujamo roko,« je dodal v zvezi s koalicijskimi pogajanji in predsedniku dal jasno vedeti, da želijo voditi naslednjo vlado, z njim kot zveznim kanclerjem na čelu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Van der Bellen se namerava v ponedeljek srečati z vodjo ljudske stranke (ÖVP) in aktualnim kanclerjem Karlom Nehammerjem, v torek pa bo nato sprejel še vodjo stranke Neos Beate Meinl-Reisinger in Zelenih Wernerja Koglerja.