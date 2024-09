Avstrijski premik z Orbánovim pridihom

V nadaljevanju preberite:

Volilni uspehi Alternative za Nemčijo (AfD) v treh vzhodnih deželah, zmaga Marine Le Pen na evropskih volitvah v Franciji in zahteve nizozemske vlade po izvzetju iz azilne politike EU so bili v zadnjih mesecih le trije pojavi v kategoriji vzpona skrajne desnice in njegovih posledic.

Nedeljska zmaga svobodnjaške stranke (FPÖ) na avstrijskih parlamentarnih volitvah je še zadnji dogodek v nizu tega trenda v EU. Bo Avstrija postala nova Madžarska, je vprašanje, ki se je v Bruslju marsikomu postavljalo po objavi prvih volilnih izidov. Navsezadnje, prvi človek FPÖ Herbert Kickl vidi madžarskega premiera in vodjo Fidesza Viktorja Orbána kot zgled.