Pogajanja po volitvah v Avstriji bodo dolgotrajna

Rezultati avstrijskih parlamentarnih volitev so znani, a do odločitve, kdo je na njih zares zmagal oziroma kdo bo naslednjih pet let vodil severno sosedo, je še daleč.

Nič presenetljivega se ni zgodilo v nedeljo, javnomnenjske raziskave so že dolgo časa napovedovale, da se avstrijskemu političnemu prizorišču obeta zmagoslavna vrnitev svobodnjaške stranke (FPÖ), ki jo je pred petimi leti skorajda pokopala afera Ibiza, v katero se je vpletel njen tedanji voditelj in podpredsednik zvezne vlade Heinz-Christian Strache. Zaradi odmevnega škandala je leta 2019 razpadla koalicija med vodilno ljudsko stranko (ÖVP) in FPÖ, Avstrijci pa so morali predčasno na volitve, na katerih so svobodnjaki pod vodstvom Norberta Hoferja doživeli hladen tuš. Za stranko, ki je prej imela podporo več kot četrtine Avstrijcev, je glasovalo le še nekaj več kot 16 odstotkov volivcev. Toda pod vodstvom nekdanjega generalnega sekretarja stranke Herberta Kickla, ki je v letih 2017-19 vodil notranje ministrstvo, junija 2021 pa je stopil na čelo FPÖ, se je priljubljenost stranke spet povečala. Če odštejemo zadnje volitve za evropske poslance, kjer je že premagala vse ostale, je stranka, ki so jo ustanovili nekdanji nacisti, prvič dobila največ glasov od vseh na nacionalnih volitvah. Skoraj 29 odstotkov jih je zbrala, 12,6 odstotka več kot pred petimi leti, v 183-članskem spodnjem domu parlamenta pa jo bo odslej namesto dosedanjih 31 predstavljalo kar 56 poslancev.