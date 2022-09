Kijev Medvedčuka zamenjal za 200 borcev iz Mariupolja in drugih ujetnikov

Ukrajina in Moskva sta v sredo izvedli najobsežnejšo izmenjavo ujetnikov doslej. V zameno za tesnega zaveznika Kremlja Viktorja Medvedčuka in 55 drugih ujetnikov je Moskva Kijevu izročila več kot 200 Ukrajincev, med katerimi so tudi borci iz Mariupolja in deset tujcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Ukrajinci! Naše ljudi vračamo domov. Izmenjava se je pravkar končala. Danes imamo 215 dobrih novic. 215!« je izmenjavo ujetnikov navdušeno komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

»Iz ruskega ujetništva smo rešili 215 ljudi – branilcev Azovstala in Mariupolja, pripadnikov narodne garde, marincev, mejnih straž, policistov, pripadnikov teritorialne obrambe in varnostnih služb. Zdaj so na varnem. Spominjamo se vseh in jih poskušamo rešiti,« je nato danes zapisal na twitterju.

Ob tem se je ukrajinski predsednik zahvalil turškemu kolegu Recepu Tayyipu Erdoganu za »njegovo vodilno vlogo pri osvoboditvi« ukrajinskih borcev in Savdski Arabiji za posredovanje pri osvoboditvi desetih tujih državljanov, ki so bili v okviru izmenjave osvobojeni iz ujetništva v Rusiji.

Izmenjava je sicer potekala v več delih. V prvi fazi je Rusija Ukrajini vrnila 200 ukrajinskih ujetnikov, od tega 188 pripadnikov bataljona Azov, t. i. zadnjih branilcev Mariupolja, ki zaradi svojega vztrajanja v tamkajšnji jeklarni Azovstal v Ukrajini veljajo za nacionalne junake.

V zameno je dobila 67-letnega proruskega ukrajinskega oligarha Medvedčuka, ki so ga ukrajinske varnostne sile aretirale aprila. Proruski politik in eden najbogatejših Ukrajincev je bil namreč v hišnem priporu v Kijevu, iz katerega je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino pobegnil, a so ga nato prijeli na zahodu države.

Viktor Medvedčuk eden glavnih zaveznikov Putina

Medvedčuk je sicer veljal za glavnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v Kijevu. Leta 2018 je ustanovil stranko Opozicijska platforma za življenje, ki je na parlamentarnih volitvah leta 2019 zasedla drugo mesto, tik za blokom Zelenskega. V ukrajinskem parlamentu je imela približno trideset poslancev, preden so jo marca prepovedali.

Vasil MaliJuk (desno) pozdravlja enega od ujetnikov. FOTO: AFP

Začasni vodja ukrajinske varnostne službe Vasil Malijuk je v izjavi opozoril, da Medvedčuk ni bil le tesen prijatelj Putina, ampak tudi državni izdajalec, za kar obstaja vrsta dokazov. V preiskavi proti njemu so po besedah Malijuka med drugim »nevtralizirali številne subverzivne mreže in priprli izdajalce«.

Predsednik Zelenski je prepričan, da je menjava Medvedčuka za »resnične borce« dobra novica. Kot je poudaril, so od njega v preiskavi »pridobili vse, kar so potrebovali«, da ugotovijo resnico.

V drugi fazi izmenjave so medtem pet ukrajinskih poveljnikov, med njimi poveljnika bataljona Azov Denisa Prokopenka, zamenjali za 55 ruskih ujetnikov, ki jih je Zelenski označil kot ljudi, ki »si ne zaslužijo ne pomilovanja, ne sočutja, niti omembe ne. Tisti, ki so se borili proti Ukrajini. In tisti, ki so izdali Ukrajino. Tisti, ki jih definitivno ne potrebujemo.«

Omenjenih pet ukrajinskih poveljnikov so medtem, kot je pojasnil, prepeljali v Turčijo. Tam naj bi udobno in varno živeli do konca vojne »pod osebnim protektoratom turškega predsednika,« je na twitterju zapisal beloruski opozicijski medij Nexta.

V zadnji fazi je Rusija izpustila še deset tujih zapornikov: pet Britancev, dva Američana, enega Maročana, enega Šveda in enega Hrvata. Domov jih bodo prepeljali preko Savdske Arabije, kjer so ponoči že potrdili njihov prihod. Hrvaško zunanje ministrstvo je svojega državljana identificiralo kot Vjekoslava Prebega, ki je bil zajet aprila. Domov naj bi se vrnil še danes.