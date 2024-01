Kijevu manjka protizračne obrambe

V nadaljevanju preberite:

Sirene, ki napovedujejo zračni napad, je bilo davi znova slišati po vsej Ukrajini. Ko je po dveh urah alarm prenehal, so o eksplozijah, najmanj štirih mrtvih in več ranjenih ter uničenih zgradbah poročali iz Harkova, Krivega Roga, Zaporožja ter Hmelnicke in Dnipropetrovske oblasti.