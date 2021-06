Kip svobode, drugič

V nadaljevanju preberite:

Svoboda je boginja, so vedeli že bogovi v antiki in je za vse moderne čase razmislek o spolu in prostosti zakoličil francoski kipar Auguste Bartholdi, čigar znameniti kip svobode lahko občudujemo v New Yorku. Zdaj pošilja Francija čez Atlantik še eno manjšo repliko, kar je razumeti na nič koliko načinov in tudi takole: svobodni duh enakosti mora potovati, zato da bi se z njim okužilo čim več ljudi.



Kip svobode, ki naj bi, kot je izvorno hotel umetnik Bartholdi, »razsvetljeval svet«, je pred 135 leti prispel v New York kot darilo Francozov prijateljskim Združenim državam Amerike. Na otoku Liberty ob ustju reke Hudson so ga postavili 110 let po razglasitvi ameriške neodvisnosti, saj sta prvoten načrt, da bi ga dokončali in slavnostno odprli ob okrogli stoti oblet­nici, zavrli francosko-pruska vojska leta 1870 in težavna vzpostavitev francoske tretje republike ...