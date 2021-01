Kirgizistanski predsednik bo Sadir Žaparov

Štetje glasov v kraju blizu prestolnice Biškek. FOTO: Vladimir Pirogov/Reuters

Na današnjih predsedniških volitvah v Kirgizistanu je po pričakovanjih zmagal populistični politik, ki je bil med lansko politično krizo po razveljavljenih volitvah nekaj časa premier. Obenem so volivci po navedbah tujih tiskovnih agencij na referendumu podprli prehod iz parlamentarnega v predsedniški sistem, ki ga podpira Žaparov.Prvi izidi volitev, ki jih je objavila osrednja volilna komisija po skoraj vseh preštetih glasovih, Žaparovu napovedujejo okoli 80 odstotkov glasov. Njegov najtesnejši zasledovalec, nacionalist, je dobil okoli sedem odstotkov glasov.Žaparova so njegovi podporniki oktobra lani osvobodili iz zapora, kjer je prestajal kazen zaradi zajetja talcev. Le teden dni pozneje je postal začasni premier v državi, ki jo je pretresala politična kriza, potem ko so zaradi nepravilnosti razveljavili oktobrske parlamentarne volitve.Obtožbe so letele na račun domnevnega kupovanja glasov v prid tedanjega predsednika države. Pod pritiskom Žaparovih privržencev, ki jih razveljavitev volitev ni pomirila, je takrat Žeenbekov odstopil s položaja. Protesti so s tem tretjič od neodvisnosti leta 1991 s položaja odnesli predsednika države, ki ji politični pretresi niso tuji in je doživela revolucijo leta 2005 in leta 2010.Da se je lahko potegoval za predsedniški položaj, je moral v skladu z ustavo Žaparov odstopiti s premierskega mesta, a njegovi nasprotniki kljub temu trdijo, da je sredstva za svojo kampanjo črpal tudi iz državnih virov, saj številne visoke položaje trenutne zasedajo njegovi zavezniki. Predstavlja se sicer kot brezkompromisni nasprotnik organiziranega kriminala in sistemske korupcije. Pri tem ne skopari s kritiko na račun nasprotnikov, med katerimi nekateri ugibajo, da so Žaparovu pri bliskovitem pohodu na oblast pomagala celo kriminalna omrežja.