Kitajska med preteklostjo in prihodnostjo

Premier je v poročilu 31-krat omenil besedo poraba. Čeprav je poročilo Li Qianga zvenelo kot velika napoved nove visokotehnološke faze razvoja, je bila beseda tehnologija omenjena 28-krat, kar nedvoumno priča o tem, da je potreba po povečanju domače porabe po pomembnosti prehitela tehnologijo. Pa vendar je bilo ponujeno premalo, da bi se lahko to potrebo dejansko zadovoljilo. Poleg 300 milijard juanov (41,3 milijarde dolarjev), namenjenih za kompenzacijo kupcem, ki so pripravljeni svoje stare avtomobile in hišne naprave zamenjati z novimi, ni bilo gospodinjstvom ponujenega nič konkretnega. Poraba v tem segmentu se je povečala, a to ni dovolj za potrditev pričakovanj, da se bo petodstotna gospodarska rast (če jo bodo sploh dosegli) opirala na domači trg, ne pa, kot se je to dogajalo lani, na izvoz. Kitajska gospodinjstva porabijo manj kot 40 odstotkov letno ustvarjenih sredstev, kar je za 20 odstotkov manj od svetovnega povprečja, zato je mogoče pričakovati, da bodo kitajski izvozniki pod pritiskom ameriških carin iskali alternativne trge ter jih poskušali z vsemi mogočimi sredstvi, tudi političnimi pritiski, odpreti za svoje izdelke.