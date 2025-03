Kitajski avtomobili zavzemajo svetovni jug

V nadaljevanju preberite:

»Oblika, kakovost izdelave in poliranje so opazno pomanjkljivi« ‒ takšna je bila recenzija ugledne avtomobilistične publikacije Car and Driver o vozilu podjetja BYD, razstavljenem na avtomobilskem salonu v Detroitu leta 2009. Torej, ne preveč spodbudna za vozilo, ki ga je kitajski proizvajalec želel čez nekaj let izvažati v ZDA.

Od takrat se je svetovna avtomobilska industrija temeljito preoblikovala. Kitajska je prevzela odločilno vlogo največjega svetovnega proizvajalca avtomobilov. Kljub neobetavnemu začetku je BYD po obsegu prehitel podjetje Teslo in postal največji svetovni proizvajalec popolnoma električnih vozil (po količini je daleč pred njim, če upoštevamo še priključne hibride). Podjetje je pomagalo iztrgati kitajski avtomobilski trg nekoč prevladujočim tujim konkurentom. Hkrati je skupaj z drugimi kitajskimi podjetji, kot so Chery, Geely in SAIC, svojo državo spremenil v največjo izvoznico avtomobilov na svetu ter prehitel Nemčijo in Japonsko.