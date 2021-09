Kljub spodbudnim številkam poostrujejo ukrepe

Epidemija covida-19 se v Italiji po uradnih podatkih trenutno umirja. Italijanski inštitut za zdravje (ISS) je minuli konec tedna poročal o zmanjšanju števila hospitaliziranih bolnikov, ki jih je prizadel novi koronavirus, obenem pa se je znižalo tudi tedensko povprečje okužb. Ne glede na to, italijanska vlada sredi oktobra uvaja nove zaščitne ukrepe.



Za prevzem otrok nujen green pass

»V Sloveniji zmeda z navodili«

Epidemija covida-19 se v Italiji po uradnih podatkih trenutno umirja. Italijanski inštitut za zdravje (ISS) je minuli konec tedna poročal o zmanjšanju števila hospitaliziranih bolnikov, ki jih je prizadel novi koronavirus, obenem pa se je znižalo tudi tedensko povprečje okužb (iz 64 na 54 na sto tisoč prebivalcev). Ne glede na to, italijanska vlada sredi oktobra uvaja nove zaščitne ukrepe. »So tudi protesti, a takih diskusij, kot jih imate trenutno v Sloveniji, pri nas vseeno ni,« pravi Andrej Šik, predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta.Italija s 15. oktobrom uvaja tako imenovani »green pass«, potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli – cepljeni-testirani), za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju, pri čemer je vlada v začetku tedna pojasnila, da bodo podjetja z manj kot 15 zaposlenimi lahko začasno nadomestila uslužbence, ki nimajo covidnega potrdila - za te je po petih dneh predviden suspenz (ne pa izguba delovnega mesta). »Gospodarstvo je poostritvi ukrepov pred širjenjem epidemije naklonjeno. Naš cilj je, da ostanemo odprti,« pojasnjuje, ki predstavlja gospodarsko združenje Slovencev v Italiji. Pred dnevi so sicer imeli v Trstu največjo demonstracijo proti uvajanju obveznega pogoja PCT doslej, ki se je je po oceni udeležilo do pet tisoč ljudi, a so po njegovih besedah to večinoma marginalizirane skupine. »Nasprotniki cepljenja so nedavno napovedali, da bodo zavzeli vse železniške postaje po Italiji, a se je zbrala le skromna množica. Gre za posameznike, ki so glasni predvsem na družbenih omrežjih,« je prepričan. Ob tem dodaja, da nasprotniki cepljenja prihajajo predvsem iz skrajno desnih političnih krogov.V Italiji je po podatkih dnevnika Il sole 24 Ore dosežena že skoraj 70-odstotna precepljenost vse populacije in po vladnih predvidevanjih bodo v tednu dni dosegli 80-odstotno precepljenost prebivalstva nad 12 let. V začetku tedna so začeli tudi s cepljenjem ranljivih skupin s tretjim odmerkom. Precepljenost med šolskim osebjem pa presega 90 odstotkov.Po poročanju tržaškega Primorskega dnevnika je pretekli teden, pred začetkom novega šolskega leta, nelagodje povzročila tudi vladna uredba, da je sprejemanje in oddajanje otrok v šole in vrtce možno le s covidnim potrdilom., ravnateljica Večstopenjske šole na Opčinah, je dejala, da so se sami organizirali tako, da vse otroke sprejemajo in oddajajo pred vhodom v šolske in vrtčevske stavbe ter tako zanje ne delajo razlik.»Res je, da se v Sloveniji ogromno energije porabi za razprave o vladnih zaščitnih ukrepih proti širjenju epidemije, vendar je to predvsem posledica zmedenosti pravil, ki se ves čas spreminjajo,« ocenjuje, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Sama meni, da gredo ukrepi v smer obveznega cepljenja, a si nihče tega ne upa na glas povedati. Zagotavljanje pogoja PCT na delovnem mestu pa se je pri nas, kot navede, izkazalo za neproblematično. Večina delodajalcev se je namreč organizirala in sami izvajajo hitre teste, zaposleni pa so to, kot kaže, večinoma sprejeli - bodisi da se s tem strinjajo ali ne.