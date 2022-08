Knin se spet vrača v čas akcije Nevihta

V nadaljevanje preberite:

Na Hrvaškem se že nekaj časa vrstijo dogodki, ki napovedujejo jutrišnji 5. avgust, ko bodo vnovič slovesno in čustveno počastili dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter 27. obletnico akcije Nevihta (Oluja). Ta proslava je bila vedno dogodek s precejšnjo politično težo, zlasti v odnosih med Hrvati in Srbi na Hrvaškem ter navsezadnje tudi med Hrvaško in Srbijo. Ti so venomer naelektreni, zdaj pa so zaradi nenehnih obtoževanj z ene in druge strani zdrsnili na najnižjo raven.