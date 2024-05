Kolumbija preganja mafijo, Albaniji vlada mafija

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji predsednik republike, premier in predsednik albanskega parlamenta Ilir Meta ni delil slovenskega optimizma o pospešeni širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. O svoji domovini je dejal, da je že dolgo ugrabljena država in da je izgubila preveč časa, ki bi ga lahko izkoristila za reforme in se tako približala Evropski uniji. Kritičen je bil tudi do Unije, ki je po njegovem predolgo gledala skozi prste balkanskim avtokratom, na čelu s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in albanskim predsednikom vlade Edijem Ramo.

Mož, ki je v politiki več kot tri desetletja in je kot član študentskega gibanja pomagal rušiti albanski komunistični režim, je v karieri videl in doživel marsikaj, med drugim je bil kot prvi predsednik v zgodovini Albanije predčasno odpoklican, a je ustavno sodišče odpoklic zavrnilo.

Ilir Meta, ki se je v Sloveniji mudil na povabilo inštituta Ifimes, si o razmerah v Albaniji in na Zahodnem Balkanu ni delal utvar. »Menim, da smo zlasti v zadnjih petnajstih letih izgubili preveč časa. Govorim o času, ko bi lahko izvedli resnične reforme in postali prava evropska država, ko naši ljudje ne bi imeli razloga za odhod od doma zato, da bi bolje zaslužili ali imeli boljše pogoje za življenje in delo,« je poudaril Meta.