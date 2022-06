Kolumbijci prvič izvolili levega predsednika

V nadaljevanju preberite:

Naveličanost Kolumbijcev nad vse ostrejšimi socialnimi razlikami in političnimi elitami se v zadnjih letih kaže predvsem na ulici, željo po prekinitvi kontinuitete pa so volivci izrazili tudi v prvem krogu volitev. Po porazu establišmenta konec maja je bilo pred odločilnim glasovanjem v nedeljo vprašanje le, ali bo 50-milijonska država s Petrom zavila na levo ali se bo zaradi zgodovinskega strahu pred vsem, kar predstavlja nekdanji član razpuščene urbane gverile M-19, raje odločila za nepredvidljivega Hernándeza in skočila v neznano.