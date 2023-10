Končana ena najdaljših stavk v filmski industriji

Hollywoodski scenaristi so z veliko večino glasov potrdili težko izbojevani novi dogovor s filmskimi studii, je v ponedeljek sporočilo vodstvo sindikata ameriških scenaristov (WGA). S tem se je uradno končala ena najdaljših stavk v ameriški filmski industriji, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Kar »99 odstotkov članic in članov WGA je glasovalo za podpis pogodbe, ki jim omogoča, da se vrnejo na delo pod izboljšanimi pogoji«, je na družbenih omrežjih sporočil sindikat scenaristov.

Po pisanju AFP je bila potrditev pogodbe 11.500 članov sindikata pričakovana. Že prejšnji mesec so pogajalci sindikata WGA po 148 dneh stavke dosegli dogovor z družbama Netflix in Disney, s katerima so se med drugim dogovorili za boljše plačilo, večjo zaščito glede umetne inteligence in minimalno število zaposlenih.

Večina scenaristov se je na delo v pričakovanju podpisa nove pogodbe vrnila že pred dvema tednoma, vendar pa filmska in televizijska produkcija v Hollywoodu še vedno stoji, saj stavka Ceha SAG-AFTRA, ki zastopa 160.000 igralcev, še poteka.

Pogovori med studii in sindikatom SAG-AFTRA, ki je začel stavkati julija, so se začeli prejšnji teden in naj bi se kmalu nadaljevali. Sindikat SAG-AFTRA gre v svojih zahtevah glede plačila in omejitev uporabe umetne inteligence dlje od zahtev scenaristov.