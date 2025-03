Kontroverzna brata Tate znova pred sodnika

Andrew in Tristan Tate, nekdanja kickbokserja in spletna vplivneža, se soočata z hudimi obtožbami, ki presegajo meje ene same države. Romunske oblasti ju preiskujejo zaradi trgovine z ljudmi, vzpostavitve kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk, zlorabe mladoletnih oseb, pranja denarja ter poskusov vplivanja na pričanja žrtev. Preiskava se je začela decembra 2022, ko je mlada ženska prijavila, da je bila zadržana v njunem domu proti svoji volji, kot poroča Euronews. Kasneje so se oglasile še druge ženske z enakimi trditvami.

Čeprav je bil primer zaradi postopkovnih nepravilnosti začasno vrnjen tožilcem, preiskava še zdaleč ni končana. Brata Tate ostajata pod sodnim nadzorom, kar pomeni, da morata biti na voljo romunskim sodnim organom, ko sta pozvana.

Po odpravi prepovedi potovanj sta brata odpotovala v Združene države Amerike, kjer ju je nemudoma pričakala nova preiskava pod okriljem floridskega generalnega tožilca Jamesa Uthmeierja. Ta je v izjavi za javnost poudaril, da bo njegova pisarna sodelovala s pristojnimi organi in v celoti preučila morebitna kazniva dejanja, povezana z bratoma Tate, poroča CNN.

Njuna vrnitev v Romunijo je sprožila burne politične odzive. Romunski poslanec Alexandru Dimitriu je izrazil zaskrbljenost, da pravosodni sistem ni sposoben učinkovito ukrepati proti vplivnim in bogatim posameznikom. Ob tem je poudaril, da takšne odločitve spodkopavajo zaupanje v pravno državo in javnosti pošiljajo sporočilo, da so premožni iznad zakona. Dimitriu je opozoril tudi na domnevne politične povezave bratov Tate, ki naj bi finančno podprli kampanjo skrajno desnega predsedniškega kandidata Călina Georgescuja, kar dodatno bremeni njuno že tako kontroverzno podobo.

Andrew Tate (na sliki desno) je zaradi svojih izjav, ki vključujejo odkrito sovraštvo do žensk, bil odstranjen z večine družbenih omrežij. Po prevzemu platforme X mu je Elon Musk ponovno omogočil dostop, kar je sprožilo val ogorčenja med zagovorniki človekovih pravic. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Obtožbe proti bratoma Tate niso omejene zgolj na to vzhodnoevropsko državo. V Združenem kraljestvu se soočata z ločeno preiskavo zaradi obtožb o posilstvu in trgovini z ljudmi. Poleg tega ju štiri ženske civilno tožijo zaradi posilstva in prisilnega nadzora, piše CNN. Brata vse obtožbe vztrajno zanikata. Andrew Tate je ob vrnitvi v Romunijo izjavil, da sta nedolžna in da si želi »le en dan na sodišču«, da dokažeta svojo nedolžnost. Tristan je dodal, da so bile »preiskave neutemeljene in da je pravosodni sistem ravnal pristransko«.

Sodna bitka bo, po poročanju romunskih medijev, najverjetneje trajala še dolgo časa.

Vpliv in kontroverznost Andrewja Tatea na družbenih omrežjih

Andrew Tate je eden izmed najbolj polarizirajočih likov sodobne digitalne kulture. Nekdanji profesionalni kickbokser in samooklicani mizoginist je s svojo agresivno retoriko, ki poveličuje moško prevlado in žensko podrejenost, zbral več kot deset milijonov sledilcev na platformi X, poroča CNN.

Tate je zaradi svojih izjav, ki vključujejo odkrito sovraštvo do žensk, bil odstranjen z večine družbenih omrežij. Po prevzemu platforme X mu je Elon Musk ponovno omogočil dostop, kar je sprožilo val ogorčenja med zagovorniki človekovih pravic. Tate je znan po skrajnih stališčih – med drugim je v eni izmed objav zapisal: »Vse ženske so spolne delavke«. Trdil je tudi, da morajo ženske nositi del odgovornosti za spolne napade.

Andrew Tate je eden izmed najbolj polarizirajočih likov sodobne digitalne kulture. FOTO: Reuters

Zagovorniki pravic žensk opozarjajo, da tovrstne izjave spodbujajo kulturo mizoginije in normalizirajo nasilje nad ženskami, zlasti med mladimi moškimi, ki Tateove vsebine množično spremljajo. Njegov vpliv močno presega okvirje spleta – postal je simbol širšega družbenega gibanja, ki spodkopava enakopravnost med spoloma. Največjo priljubljenost je Andrew Tate dosegel prav med inceli, kjer je starejši od bratov Tate postal osrednja figura te subkulture.

Tudi po vrnitvi na platformo X, Tate ni ublažil svoje retorike. Kritiki opozarjajo, da platforme, kot je X, s tem nosijo odgovornost za širjenje sovražnega govora. Polemike o svobodi govora in nujnosti zaščite ranljivih skupin pred ekstremistično retoriko so se znova zaostrile.