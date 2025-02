Razvpita brata Tate kljub prepovedi odpotovala ZDA

Brata Andrew in Tristan Tate, ki ju obtožnice v Romuniji in Združenem kraljestvu bremenijo posilstev, trgovine z ljudmi in pranja denarja, sta danes z zasebnim letalom zapustila Romunijo, kjer so ju organi pregona pridržali leta 2022, je poročal BBC. Odpotovala naj bi na Florido. Pri tem se postavlja vprašanje, od kod nenadna odločitev romunskih oblasti, da jima dovoli odhod, ki jima je bil tako rekoč vse od pridržanja prepovedan, dokler njun primer ni zaključen, ter kakšno vlogo imajo pri tem morebitni pritiski ZDA.

Brata imata sicer britanski in ameriški potni list, Romunija pa naj bi ju Združenemu kraljestvu predala, ko bi bil tam njun primer zaključen. Kot navajajo, naj bi se za ta namen morala vrniti v Romunijo predvidoma marca. Vse resne obtožbe, ki ju bremenijo, sicer odločno zanikata ter zatrjujeta, da si želita pred sodiščem oprati ime. »Pristanek v ZDA bosta Tateova prikazala kot veliko zmago, saj so ju preiskovali več kot dve leti, zdaj pa jima je uspelo zapustiti državo,« je njun odhod iz Romunije komentiral BBC-jev dopisnik za srednjo Evropo Nick Thorpe.

38-letni vplivnež in samooklicani mizoginist Andrew Tate je izjemno priljubljen med desničarji, na zadnjih ameriških volitvah je podprl Trumpa. Na spletni strani, ki ne obstaja več, je nekoč napisal, da je vpeljeval ženske v industrijo za odrasle. V nekem podkastu je dejal, da je zanj na štirih lokacijah delalo 75 žensk, ter da je z videokamero na mesec služil po 600.000 dolarjev. Njegov brat Tristan, s katerim si deli posel, je za Daily Mail v preteklosti dejal, da je bilo vse skupaj »velika prevara«, saj da so moški plačevali za pogovore z ženskami prek spleta.