Znano, s kom se lahko Slovenci srečajo v naslednji izvedbi lige narodov

Z izjemo skupine A, v kateri so se na finalni turnir uvrstile Nemčija, Francija, Španija in Francija, se je končalo tekmovanje v Uefini ligi narodov za obdobje 2024-25. Slovenija si je proti Slovaški zagotovila obstanek v skupini B. Znano je, katere tekmice lahko dobi v žrebu za izvedbo 2026-27.

Napredovanje v skupino A so si najprej zagotovili Češka, Anglija, Norveška in Wales, zmagovalci skupine B, v dodatnih tekmah pa še Srbija, Grčija, Belgija in Turčija.

V skupini B, kjer bo še naprej igrala reprezentanca Matjaža Keka, bodo še Madžarska, Ukrajina, Avstrija in Škotska, Poljska, Izrael, BiH, Švica, Švedska, Severna Irska, Severna Makedonija, Gruzija, Irska, Romunija in Kosovo.

Slovenci bodo glede na predstave v ligi narodov, kjer so zasedli skupno 25. mesto, na žrebu v tretjem bobnu in lahko dobijo vse tri tekmice v kvalifikacijah za SP: Švico, Švedsko in Kosovo. Kdaj bo žreb, še ni znano.

Boben 1: Škotska, Madžarska, Poljska, Izrael

Boben 2: Švica, BiH, Avstrija, Ukrajina

Boben 3: Slovenija, Gruzija, Irska, Romunija

Boben 4: Švedska, Severna Makedonija, Severna Irska, Kosovo