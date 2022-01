Korak naprej po koraku nazaj

V nadaljevanju preberite:

Novo leto je menda čas za nove začetke. Ali nov začetek pride v poštev tudi pri težavnem oživljanju iranskega jedrskega dogovora, je težko napovedati. Napredek, o katerem so delegati poročali med božičnimi in novoletnimi prazniki, kaže na to, da je interes za uspešen zaključek procesa še vedno prisoten na vseh straneh, toda dvomom in nezaupanja v dunajskih hotelskih sobanah kljub temu ne manjka.