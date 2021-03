Kosovski parlament potrdil novo vlado pod vodstvom Kurtija

FOTO: Laura Hasani/Reuters

Kosovski parlament je danes potrdil novo vlado pod vodstvomiz vrst nacionalistične stranke Samoopredelitev (Vetevendosje). Vlado sestavlja 15 ministrstev. Kurti, ki je že enkrat zasedal premierski položaj, je v nagovoru pred glasovanjem dejal, da bo spopad z epidemijo covida-19 glavna naloga njegove vlade.Za drugo Kurtijevo vlado je glasovalo 67 poslancev, proti jih je bilo 30. Na seji je bilo 107 od 120 članov kosovskega parlamenta, poročajo tamkajšnji mediji.Nova vlada bo imela 15 ministrstev, od tega jih bodo pet vodile ženske. Kurti bo imel tri podpredsednike, ena od njih je, ki bo zasedala tudi položaj zunanje ministrice. Podpredsednikbo zadolžen za evropsko integracijo in dialog s Srbijo, podpredsednicapa za manjšine in človekove pravice.bo vodil ministrstvo za obrambo,ministrstvo za zdravje,pa ministrstvo za notranje zadeve.Enega ministra bo imela tudi Srbska lista,bo vodil ministrstvo, pristojno za skupnosti. V tej največja stranki kosovskih Srbov so pred glasovanjem napovedali, da ne bodo podprli vlade in da se bodo pritožili na ustavno sodišče, saj da jim v skladu z zakonom pripadata dve ministrstvi.V nagovoru pred glasovanjem je 45-letni premier, ki je ta položaj nekaj mesecev zasedal že lani, predstavil prednostne naloge svoje vlade. Kot glavno nalogo je izpostavil boj s pandemijo covida-19 in njenimi posledicami. Med prioritetami pa je omenil še boj proti revščini in očiščenje pravosodja. »Nepristranski sodni sistem je življenjskega pomena za državo,« je dejal.Glede dialoga s Srbijo je medtem povedal, da »mora ta rešiti obstoječe probleme in ne ustvarjati novih". Brez srbskega priznanja preteklih vojnih zločinov in kosovske države »ne more biti normalizacije odnosov med narodoma in državama«, je poudaril, navaja spletni portal Prishtina Insight.Na gospodarskem področju pa se je zavzel za večjo socialno enakopravnost. »Potrebujemo gospodarstvo, kjer bodo imeli delavci več pravic, pogodb - gospodarstvo brez monopolov,« je dejal.Parlament je novo vlado izglasoval že na ustanovnem zasedanju. Za predsednika parlamenta so pred tem danes izvolili poslanca stranke SamoopredelitevVladajoča stranka ima v novem sklicu parlamenta 58 poslancev in ji za absolutno večino manjkajo samo trije. Vlada se tako zanaša na podporo predstavnikov več nesrbskih manjšin.