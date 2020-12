Labirinti daytonske ureditve

V nadaljevanju preberite:

Nikogar od ključnih akterjev in podpisnikov daytonskega sporazuma ni več med živimi. Na današnji mednarodni konferenci Zapuščina miru – 25 let daytonsko-pariškega mirovnega sporazuma v Zagrebu se z njim niso ukvarjali pogajalci, temveč tolmači, podporniki in nasprotniki daytonske resnice. Veliko prahu je pred konferenco dvignil hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je izjavil, da je ureditev BiH kot civilne države lep in oddaljen sen, ker BiH najprej potrebuje milo, šele nato parfum. Po njegovem daytonske ureditve ni mogoče spremeniti brez soglasja vseh treh konstitutivnih narodov, ker bi to vodilo v nasilje.