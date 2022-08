10.49 V Rusiji predlog za prepoved posvojitev otrok v »neprijateljske« države

Skupina ruskih poslancev je v ponedeljek vložila predlog zakona, s katerim bi državljanom tako imenovanih neprijateljskih držav prepovedali posvojitve ruskih otrok. Že od leta 2012 je sicer v Rusiji prepovedana posvojitev otrok državljanov ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S prepovedjo posvojitev se je Rusija takrat odzvala na odločitev Washingtona, da uvede sankcije proti ruskim uradnikom, vpletenim v umor odvetnika Sergeja Magnickega. Magnicki je leta 2009 umrl v ruskem zaporu, kjer je pristal, potem ko je razkril korupcijo državnih uradnikov.

Kritiki Kremlja so prepoved takrat ostro kritizirali, saj da bo za napetosti med Moskvo in Washingtonom kaznovala nič krive ruske sirote, ki se že tako soočajo s fizičnimi in psihičnimi težavami. V letih zatem se je število posvojitev ruskih otrok v tuje družine drastično zmanjšalo. Leta 2019 jih je bilo tako v tujino posvojenih 240, leta 2012 pa 2600. Potem ko je Zahod proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino uvedel najstrožje sankcije doslej, želijo ruski poslanci zdaj prepoved izpred desetletja razširiti na vse države, ki sprejemajo »neprijateljske ukrepe« proti Rusiji. Med njimi so poleg ZDA, Kanade, Avstralije, Nove Zelandije, Japonske, Južne Koreje in Velike Britanije tudi vse članice EU, vključno s Slovenijo.

10.25 Ladjo z ukrajinskim žitom v Istanbulu pričakujejo po polnoči

Prva ladja, ki je v skladu z dogovorom o izvozu ukrajinskega žita v ponedeljek zjutraj izplula iz Odese, bo v Istanbul prispela po polnoči v noči na sredo, so danes sporočili s turškega obrambnega ministrstva. Preden bo lahko nadaljevala pot, bodo ladjo, ki prevaža 26.000 ton koruze, pregledali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ladja Rizoni, ki pluje pod zastavo Sierre Leone, je namenjena v libanonski Tripoli. Sprva je bilo načrtovano, da bo priplula v Istanbul danes zvečer. Ladja je danes ponoči plula vzdolž romunske obale, preden je ob dveh zjutraj po lokalnem času ugasnila avtomatični identifikacijski sistem, zaradi česar njene poti ni bilo več mogoče spremljati prek spletne strani MarineTraffic. Za zdaj še ni jasno, zakaj je bil identifikacijski sistem izklopljen.

FOTO: Stringer/Reuters

Plovilo je sprva zaradi strahu pred morskimi minami počasi napredovalo skozi ukrajinske vode, nato pa je plovbo pospešilo. V Istanbulu deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz ukrajinskega žita po Črnem morju. V centru sodelujejo predstavniki Ukrajine, Rusije, Turčije in ZN, ki bodo opravili inšpekcijo ladje pred vstopom v bosporsko ožino. Na turškem obrambnem ministrstvu so opozorili predstavnike medijev, naj se ne približujejo ladji. V ponedeljek so vse podpisnice sporazuma pozdravile izplutje ladje iz Odese. Gre za prvi korak k odpravi blokade ukrajinskih pristanišč, ki je še dodatno poglobila globalno prehransko krizo, zaradi česar je uvoz hrane za nekatere najrevnejše države na svetu postal predrag.