Legenda heavy metala odšla po poslovilnem koncertu z Black Sabbath

Ozzy Osbourne, zvezda heavy metala, je umrl le nekaj tednov po ponovni združitvi s skupino Black Sabbath, s katero je uprizoril velil poslovilni koncert, poroča Sky News.

V izjavi je njegova družina zapisala: »Z večjo žalostjo, kot jo lahko izrazimo z besedami, sporočamo, da je naš ljubljeni Ozzy Osbourne danes zjutraj umrl. Bil je z družino in obkrožen z ljubeznijo.«

Ko je pred manj kot tremi tedni nastopil na odru Villa Parka, je Osbourne oboževalcem dejal: »Nimate pojma, kako se počutim - hvala vam iz dna srca.«

Bil je koncert, sestavljen iz nastopov nekaterih njegovih najljubših skupin, vključno z Metallico in Guns N' Roses, za »zadnji priklon« 76-letnika.

Osbourne je bil pionir heavy metala z Black Sabbath, preden je sam dosegel velik uspeh. Znan je bil po uspešnicah, kot so Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train in Changes, tako s skupino kot kot samostojna zvezda.

Pevec je našel tudi drugačno vrsto slave po zaslugi resničnostnega šova MTV iz 21. stoletja The Osbournes, ki je spremljal nekoliko kaotično življenje zvezdnika v Los Angelesu z ženo Sharon in dvema otrokoma.

Znan je bil tudi po znamenitih anekdotah o peklenskih prizorih v času svojega rockerskega vrhunca – najbolj razvpita je zgodba o tem, kako je na odru odgriznil glavo netopirju.

Imel je Parkinsonovo bolezen in v zadnjih letih druge zdravstvene težave, vključno z zapleti zaradi poškodb, ki jih je utrpel pri padcu leta 2019.

Potem ko je bil prisiljen odpovedati turnejo, se je presenetljivo pojavil na odru v Birminghamu ob zaključku iger Commonwealtha leta 2022. Nastop v Villa Parku je v začetku letošnjega leta napovedal Sharon, ki je dejal, da je odločen, da bo oboževalcem privoščil »popolno slovo«.

Med svojo kariero je bil Osbourne sprejet v britansko glasbeno dvorano slavnih in ameriško dvorano slavnih rock and rolla – dvakrat, z Black Sabbath in kot samostojni izvajalec.

Ima tudi zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih – pa tudi na Broad Streetu v Birminghamu – nagrado Ivorja Novella in pet nagrad Grammy od 12 nominacij. Poleg tega je v preteklih letih prejel še druga priznanja, kot sta nagrada Godlike Genius revije NME in nagrada Classic Rock Living Legend.