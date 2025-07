Ozzy Osbourne zaključil z Black Sabbath, po novem sodeluje z opicami

Med vikendom je Ozzy Osbourne s skupino Black Sabbath odigral še zadnji koncert in se dokončno poslovil od glasbene scene, kmalu zatem pa je obelodanil svoj nov projekt: slikanje s šimpanzi.

Ozzyju, sicer amaterskemu slikarju in navdušencu nad umetnostjo, so pri zadnjem umetniškem delu pomagali šimpanzi. Kljub temu da, kot pravi sam, »slika, ker tako doseže mir in slik načeloma ne prodaja«, bodo tokratna dela prodana na dobrodelni dražbi. Izkupiček bo namenjen fundaciji Save The Chimps, azilu za opice, ki so bile rešene iz laboratorijev, slabo oskrbovanih živalskih vrtov in od preprodajalcev.

»Šimpanzi so naši najbližji sorodniki v kraljestvu živali in zato sem ponosna na moža ter se mi zdi edino prav, da skrbi zanje,« je o novem podvigu 76-letnika povedala njegova žena Sharon Osbourne.

Dražba je sedaj že odprta, izklicna cena za slike pa se začne pri 1000 evrih.

Slovo od odrov

Osbourne je imel v zadnjih letih več zdravstvenih težav. Med drugim je zbolel za eno izmed oblik Parkinsonove bolezni, leta 2019 je bil po padcu operiran na vratu in hrbtenici, nato je zbolel še za pljučnico. Za Guardian je povedal, da je bil prepričan, da »temu ne bo nikoli konca.«

»Počutil sem se obupno in to je videla tudi moja žena. Nekega dne mi je rekla, da ima idejo in da bi morda to lahko pomagalo.«

Koncerta Back to the Beginning se je udeležilo več kot 40 tisoč ljudi. FOTO: Andy Buchanan/Afp

Njena ideja je bila sobotni koncert Back to the Beginning, kjer se je s skupinami Metallica, Slayer, Pantera in Alice in Chains Osbourne v angleškemu Birminghamu dokončno poslovil od glasbenih odrov. Za začetek je sam zapel pesmi I Don’t Know, Mr. Crowley, Suicide Solution in Crazy Train, nato so se mu na odru pridružili člani skupine Black Sabbath, v kateri je Ozzy preživel dobrih petdeset let.

Po besedah nekdanjega kitarista skupine Rage Against the Machine in enega glavnih koordinatorjev sobotnega koncerta Toma Morella so na dogodku skupno zbrali sto šestdeset milijonov evrov, ki jih bodo namenili v dobrodelne namene.