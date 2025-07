Legendarni pariški rdeči mlinček se spet vrti

Po več kot letu dni tišine se legendarni rdeči mlinček na strehi slavnega pariškega kabareja Moulin Rouge znova vrti – in Pariz je zaradi tega spet v oblakih. Obnova propadlih kril mlinčka, simbola francoske kabaretne kulture, je zaključena, kar so obeležili s spektaklom, ki mu ni para: 90-članska plesna zasedba je po večerni predstavi svoj kultni kankan zaplesala kar na cesti pred stavbo, v pravem ognjemetu perja in barv, poroča Guardian.

Pariz praznuje. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Krila 12-metrskega mlina so se aprila lani zaradi mehanske okvare zrušila. Čeprav v nesreči ni bil nihče poškodovan, je dogodek globoko pretresel Pariz – in Francijo. Pariška županja Anne Hidalgo je takrat poudarila, da Moulin Rouge predstavlja nepogrešljiv del kulturne dediščine mesta.

»Krila so se na Moulin Rouge vedno vrtela, zato jih je bilo nujno vrniti – Parizu, Franciji in vsemu svetu,« je ob ponovnem zagonu dejal direktor kabareja Jean-Victor Clérico. Po novem se bodo krila vrtela vsak dan med 16. in 2. uro zjutraj.

Ena izmed plesalk, Cyrielle, je za Guardian navdušeno dodala: »Zelo smo srečni, da so krila spet tu – to so pariška krila, naša krila!« Praznovanje so pospremili tudi ognjemeti in glasba, ulica pred Moulin Rougeom pa se je spremenila v oder pod zvezdami.

Nekoč škandalozen, zdaj kultni kankan

Lanska nezgoda je bila sicer prva takšna nesreča, odkar je kabaret odprl svoja vrata 6. oktobra 1889.

Štirinajst mesecev po tem, ko se je vetrnica mlina ponoči zrušila, so najbolj znano arhitekturno značilnost Moulin Rougea v celoti obnovili. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Edina večja nesreča, ki jo je v svoji več kot 130-letni zgodovini utrpela znamenitost, je bil požar, ki je izbruhnil med deli leta 1915, zaradi česar so gledališče zaprli za devet let.

Moulin Rouge, po slovensko Rdeči mlin, je kabaretno gledališče v pariškem okrožju Montmartre in je ena najbolj obiskanih znamenitosti Pariza. Moulin Rouge velja za zibelko francoskega kankana. Ime je dobil po rdečem mlinu na strehi.

Zgodovina Moulin Rouge sega v srce boemskega Montmartra, kjer je hitro postal središče nočnega življenja fin-de-siècla. Ikonični francoski kankan, nekoč škandalozen zaradi visoko dvignjenih nog in razkrivajočih kostumov, danes velja za zaščitni znak pariškega kabareja. Mednarodno prepoznavnost je kabare dobil tudi z uspešnim filmom Moulin Rouge! iz leta 2001 v režiji Baza Luhrmanna.

Krila Moulin Rougea so ponovno nameščena in se spet premikajo, s čimer se oživlja tradicija, stara več kot 135 let. Krila, ki merijo več kot dvanajst metrov v premeru in so postala pariška turistična atrakcija, zdaj poganja električni motor, izdelan po meri. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Kankan, ki je nastal iz zadnjega dela plesnega kvadrilja, vključuje vrtoglave dvige nog, vrtenje kril in akrobatske vragolije. Prvič so ga na odru Moulin Rouge v 20. letih prejšnjega stoletja v klasični obliki uprizorili po zaslugi umetniškega vodje Pierra Sandrinija – danes pa ostaja večen simbol elegance, energije in uporništva.

Čeprav so nova aluminijasta krila pripravili že lani, tik pred začetkom olimpijskih iger v Parizu, je bilo za njihovo električno oživitev – z novim motorjem in osvetlitvijo s stotinami rdečih in zlatih žarnic – potrebnih skoraj 12 dodatnih mesecev.

Zdaj so ponovno v gibanju. In tudi duh Pariza več ne miruje.