List belega papirja je tudi stanje duše

»Moja sanjska knjigarna bi imela kup knjig in prav toliko praznih listov papirja. Imela bi velikanski zid 'praznine', ki bi čakal na to, da se ga popolni. Imela bi svežnje svinčnikov in lepilo pa tudi barve, ki bi čakale na to, da jih nekdo uporabi. Prazne knjige so simbol tistega, kar je vsak od nas sposoben ustvariti, prispevati in podeliti, ter predstavljajo tisto pomembno zgodbo, ki jo ima povedati prav vsak od nas. Prazna knjiga simbolizira najboljše odstavke, ki so še nenapisani in pravkar čakajo na to, da se bodo izoblikovali.«

S temi besedami je kanadski pisatelj in ilustrator knjig za otroke Peter H. Reynolds opisal prazen list papirja. Pravzaprav je govoril o tistem trenutku kreativne zavesti, v katerem je vse še vedno v ustvarjalnem kaosu, v katerem so besede v predporodnem krču in v katerem so slike v brezbarvnem vrtincu. Vse to je privrelo iz glave, srca in trebuha, a še vedno ni oblikovano, tako da je ta beli list papirja hkrati tako zahteva kot pričakovanje, pa tudi upanje in silovita pripravljenost na to, da v naslednjem trenutku ne bo nič več isto.