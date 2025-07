V nadaljevanju preberite:

Govora je bilo o podpisu zgodovinskega sporazuma. Sporazuma, ki obsega veliko število področij sodelovanja, ki pa mu botruje predvsem dejstvo, da so varnostne razmere v Evropi zaostrene, odnosi z ZDA pa nestabilni. London in Berlin sta tako podpisala sporazum o prijateljstvu, v katerem je veliko govora o sodelovanju pri obrambi, pa tudi o izboljšanju gospodarskih odnosov in odpravljanju ovir pri potovanjih med državama.