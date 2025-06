Macron in Trump sta si spet skočila v lase

V nadaljevanju preberite:

Macron med vsemi udeleženci G7 še najbolj glasno in včasih togotno godrnja čez ameriškega kolega, ki vsakokrat posebej pokaže, kako mu ni mar, kaj si najbližji zavezniki mislijo o njegovih že kar sovražnih gospodarskih potezah. Tudi na vrhu v Kanadi se je obnašal oholo, vsemogočno in otročje. Francoz Macron ga je pošteno razjezil že pred vrhom skupine G7. Macronov obisk na Grenlandiji tik pred kanadskim vrhom je bil opozorilo, da Evropa podpira zaveznice, še posebej če gre za tako velik apetit, kakor ga Trump kaže do največjega otoka na svetu.