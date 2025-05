Dan osvoboditve za ameriško-britanske odnose

»Celoviti in izčrpni« trgovinski sporazum ZDA z Veliko Britanijo bo v prihodnjih tednih dobil še vrsto podrobnosti, London pa že odpira svoj trg za ameriško govedino in druge kmetijske izdelke, stroje, etanol in drugo. V zameno dobiva »le« desetodstotne carine na svoj izvoz, vključno z določeno kvoto avtomobilov, ter ničelne na jeklo. Republikanski predsednik Donald Trump je zadovoljen z iztrženim v pogajanjih z Združenim kraljestvom, šestim največjim svetovnim gospodarstvom, četrtim največjim za ameriški izvoz.

Po videopovezavi je tudi britanski premier Keir Starmer ocenil, da sta državi dosegli, za kar so si prizadevali že dolga leta. Medsebojna trgovina je bila precej uravnotežena že prej, Trumpov trgovinski sekretar Howard Lutnick pa je tudi izdal, da so Britanci uvoz iz nekaterih drugih držav ponudili svoji največji trgovinski partnerici za izvoz dobrin ter za vso trgovino z dejavnostmi. Za Trumpa so desetodstotne carine na britanske izdelke nizka številka, »mnoge druge države bodo dobile višje«. Združeno kraljestvo lahko v prihodnosti računa na nova nižanja.

Ameriški finančni minister Scott Bessent se bo konec tedna pogajal s Kitajsko. Foto: Nathan Howard/Reuters

Starmer je govoril o zgodovinskem dnevu, saj je pred osemdesetimi leti njegov predhodnik Winston Churchill naznanil zmago zaveznikov v Evropi. Trump je poročal o številnih drugih državah v »resnih fazah pogajanj«, sploh pa po njegovem ZDA kot pomemben trg za neštete države vsega sveta pridobivajo v vsakem primeru – ali bodo dobivale denar od carin ali pa bodo druge države odpirale trge za ameriška podjetja in bodo tuja podjetja odpirala obrate v ZDA ter zaposlovala tamkajšnje delavce.

Za velikansko selitev ameriških industrijskih delovnih mest v tujino najbolj obtožuje Kitajsko, a Peking morda že spoznava, da je veliko bolj odvisen od ameriškega trga kot obratno. Finančni minister Scott Bessent ter trgovinski predstavnik Jamieson Greer se bosta konec tedna v Švici srečala s kitajskim namestnikom premiera He Lifengom. Na dnevnem redu še ni dogovora, zato pa zmanjšanje napetosti. Ameriški finančni minister pa bi Kitajski dovolil prevlado le pri oblačilih in športnih copatih. Pri strateških industrijah, kot polprevodniki, umetna inteligenca, kvantumski računalniki, industrija zdravja in človekovega dobrega počutja, ter klasičnih, kot sta avtomobilska industrija in vojaško-industrijski kompleks, hočejo žezlo nositi sami.

Kraljevski adut

Pri vsaki državi, s katero se pogajajo, naj bi Trump sam presodil, ali dovolj zmanjšuje carinske in necarinske ovire za ameriške izdelke, med njimi valutne manipulacije in subvencije za delo in industrijo. Vse ne bodo mogle iz rokava potegniti kraljevskega aduta, kot ga je lahko premier Starmer. Kralj Karel III. bo velikega ameriškega občudovalca njegove pokojne matere Elizabete II. povabil na že drugi državniški obisk. ZDA in Veliko Britanijo povezujejo tudi jezik in številne kulturne podobnosti, ki jih sin škotske priseljenke še posebej ceni. »Zaradi naše dolge skupne zgodovine in zavezništva je velika čast kot prvega naznaniti Združeno kraljestvo,« je dejal in napovedal, da bodo temu dogovoru sledili številni drugi.

Kralj Karel III je bil skrivni adut v britanskem pogajalskem rokavu. Foto: Aaron Chown Via Reuters

Velika Britanija se je še posebej spretno izognila prepirom. Laburist Starmer zagovarja številne drugačne poglede od ameriškega predsednika, med drugim na vojno v Ukrajini, zaradi tistega, kar vidijo kot resne grožnje Rusije tudi sebi, pa se tudi leva vlada zaveda pomembnosti dobrih odnosov z najmočnejšo silo Zahoda. V skladu s Trumpovimi zahtevami je vojaško potrošnjo že dvignila nad dva odstotka bruto domačega proizvoda in jo namerava še bolj.

Finančni trgi so pozdravili sporazum, pa čeprav vsi dvomljivci še niso prepričani, da se ne bo trumponomika končala v inflaciji, borznih zlomih in praznih policah trgovin. Predsednik Trump je iz visokih kazenskih carin za Kitajsko izključil proizvode, kot so otroški vozički in igrače, ter pripomnil, da otrokom ni treba imeti trideset punčk, dovolj naj bi bili dve. Za zdaj večina Američanov soglaša, da poceni plastične in druge dobrine niso dobra zamenjava za izgubo dobro plačanih industrijskih delovnih mest. Trump celo zagotavlja, da je inflacija že skoraj neobstoječa, cene nafte in vse energije ter življenjskih potrebščin in celo jajc so padle, carine prinašajo denar. »Vedno prepozni Jerome Powell je bedak,« je še ošvrknil predsednika ameriške centralne banke, ki noče nižati obrestnih mer.

Ameriški predsednik je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen označil za fantastično, za EU pa verjame, da izkorišča njegovo državo. Foto: Frederick Florin/Afp

Nekaj ostrih besed je prihranil tudi za Evropsko unijo, ki po njegovem tudi izkorišča ZDA. Dejal pa je tudi, da že težko čaka na srečanje s »fantastično« predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen.