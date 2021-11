Macron pozval Francoze: Cepite se

V Franciji bodo decembra s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 začeli cepiti tiste, ki so dopolnili 50 let, je nocoj v televizijskem nagovoru sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Za tiste, ki so dopolnili 65 let, pa bo obnovitveni odmerek od sredine decembra pogoj za veljavno covidno potrdilo, je dodal.

Doslej je bila v Franciji starostna meja za cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu 65 let. Vendar se stopnja okužb z novim koronavirusom v državi povečuje, zato kampanjo cepljenja z obnovitvenim odmerkom razširjajo, je dejal Macron.

Z njim bodo tako cepili tiste, ki so stari 50 let ali več, za starejše od 65 let pa bo od 15. decembra poživitveni odmerek obvezen, če bodo želeli veljavno covidno potrdilo, ki je med drugim pogoj za obisk restavracij in kulturnih dogodkov.

»Cepite se,«je Macron pozval Francoze. Po njegovih besedah pandemije še ni konec, število okužb pa se zaskrbljujoče povečuje.

V Franciji so od junija v uporabi covidna potrdila, ki dokazujejo, ali je oseba cepljena, prebolela ali testirana. Zaradi naraščanja števila okužb so v Franciji uporabo potrdila že poleti razširili na večino storitev.

V državi, kjer je v celoti cepljenih tri četrtine prebivalcev, je sicer cepljenje od sredine septembra obvezno v zdravstvu, že od avgusta pa je covidno potrdilo potrebno za vstop v lokale, restavracije in medkrajevne vlake.

Spet bodo gradili jedrske elektrarne

V televizijskem nagovoru je Macron spregovoril tudi o drugih temah. Med drugim je napovedal, da bo Francija znova zagnala gradnjo jedrskih elektrarn, da bi si zagotovila energetsko neodvisnost in izpolnila svoje podnebne cilje.

»Da bi zagotovili energetsko neodvisnost Francije in oskrbo države z električno energijo ter dosegli naše cilje, zlasti ogljično nevtralnost leta 2050, bomo prvič po desetletjih ponovno zagnali gradnjo jedrskih reaktorjev,«je državljanom sporočil Macron.