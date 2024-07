Macron zaprosil Attala, naj zavoljo stabilnosti zaenkrat ostane na položaju

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po nedeljskih parlamentarnih volitvah, ki niso nobeni strani prinesle absolutne večine, zavrnil takojšnji odstop dosedanjega premierja Gabriela Attala in ga zaprosil, naj skupaj z vlado zaenkrat ostane na položaju in tako zagotovi stabilnost države.

Attal je danes v skladu z napovedjo po nedeljskih volitvah, na katerih je njegov sredinski tabor zasedel tretje mesto, in v skladu s politično tradicijo želel predsedniku predati odstopno izjavo.

A kot je sporočila Elizejska palača, ga je Macron zaprosil, naj zaenkrat ostane na položaju, »da bi zagotovil stabilnost« v državi, ki se pripravlja na gostitev olimpijskih iger.

V Franciji se namreč po volitvah, ki so presenetljivo prinesle zmago levega tabora pred sredinskim in celo pred skrajno desnico, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP začenja iskanje parlamentarne večine, ki bi ji sledilo imenovanje novega premierja.

Gre za težko nalogo, saj niti leva Nova ljudska fronta z okrog 190 sedeži niti Macronov sredinski tabor s približno 160 poslanci in niti skrajno desni Nacionalni zbor, ki naj bi z zavezniki zasedel nekaj več kot 140 sedežev, nima absolutne večine 289 poslancev.

Levica je sicer že izrazila željo, da sestavi vlado, in po besedah vodje socialistov Oliviera Faura naj bi do konca tedna predstavili kandidata za premierja. Vodja zelenih Marine Tondelier pričakuje, da jih bo k temu še danes povabil tudi predsednik države.

A zavezništvo, ki so ga po sklicu predčasnih volitev junija v naglici sestavile štiri stranke - poleg socialistov in zelenih še skrajno leva Nepokorna Francija (LFI) in komunisti - pestijo številna notranja razhajanja. Še naprej razdvaja tudi vloga vodje LFI Jean-Luca Melenchona, ki ga desnica in sredina v celoti zavračata, naklonjeni pa mu niso niti številni na levici.

Obenem se krepijo razprave znotraj Macronovega sredinskega tabora, ki je kljub slabšim napovedim ohranil velik delež glasov in zasedel drugo mesto. Eden od strankarskih voditeljev na sredini Francois Bayrou meni, da politična krajina še ni povsem jasna in da si morajo vzeti nekaj dni, da vidijo, kdo ima dejansko največ sedežev. Ocenjuje, da bi bilo mogoče sestaviti večino brez LFI.