V nadaljevanju preberite:

Predsednik bo lahko brez zadržkov odločal o vsem – to chavizem počne od začetka tega stoletja, ko se je povzpel na oblast Hugo Chávez. Po njegovi smrti leta 2013 je štafetno palico prevzel njegov pajdaš Nicolás Maduro, nekdanji voznik mestnega avtobusa, ki ga je Chávez poslal na šolanje v Havano in ga naredil za politika, potem zunanjega ministra in podpredsednika države.