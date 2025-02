Mar zgodovino prebiramo tako, kot je treba?

V nadaljevanju preberite:

Vsaka politična kreatura na tem svetu ima svojega predhodnika. Predhodnik Donalda Trumpa je bil mož, ki se je imenoval Denis Kearney, imigrant iz Irske, ki je leta 1877 ustanovil Workingmen's Party of California (v svobodnem prevodu bi to pomenilo Delavska stranka Kalifornije). Omenjeni populist se je še posebej lotil »lopovov« v družbi Central Pacific Railroad. Obtožil jih je, da so zaradi lastne koristi zaposlili imigrante iz Azije, zibelke »najstarejšega despotizma na svetu«, in da zdaj »gobave kitajske pirate uporabljajo kot nož, s katerim koljejo poštene delavne ljudi te države«. Seveda je v svojih ognjevitih govorih uporabljal prepoznavno geslo »The Chinese must go!«, »Kitajci morajo oditi!«.

Kearneyjevo kampanjo je podpiral guverner Kalifornije John Bigler. In tako so bili takrat predlagani številni restriktivni zakoni, da bi preprečili prihode Kitajcev v Kalifornijo, trajno nastanitev tistih, ki so že bili tam, in zmanjšali prostor za razvoj njihovega poslovanja. Vendar je vrhovno sodišče te predloge v glavnem zavrnilo, vse dokler ni predsednik Chester A. Arthur leta 1882 podpisal zakonskega dokumenta o izključevanju Kitajcev (Chinese Exclusion Act), s katerim so kitajskim delavcem za deset let prepovedali imigracijo. Izjeme so bili trgovci, profesorji, študentje, popotniki in diplomati. To je bil prvi zakon v ameriški zgodovini, ki je članom določene etnične skupine preprečeval, da bi imigrirali v ZDA.