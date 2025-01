Za zastorom premirja hkrati poteka več predstav

V nadaljevanju preberite:

Eno od najdaljših premirij v novejši zgodovini je bilo tisto, s katerim se je leta 1953 končala korejska vojna. Podpisali so ga 27. julija 1953, in to poveljstvo ZN, severnokorejski voditelj Kim Il Sung in general Nam Il ter Peng Dehuai, predstavnik Kitajske vojske ljudskih prostovoljcev. In to po večmesečnih pogajanjih. Premirje naj bi bilo začasni temelj miru do takrat, ko bo sklenjen končni mirovni sporazum. Dvainsedemdeset let pozneje se zdi mirovni sporazum – in tudi mir – zelo daleč. Morda dlje kot kdaj prej.

Prav to dolgotrajno premirje je namreč inkubator družbenega razkola, pa tudi korupcije, odete v plašč nevidnosti, pod katerim se govori o nacionalni varnosti in severnokorejski nevarnosti kot absolutnih prednostnih nalogah, ki jima je treba posvetiti vso pozornost. Prav zaradi tega, ker na Korejskem polotoku, uradno gledano, vojna še vedno traja, je lahko Jun Sok Jol pogled javnosti z lastnih problemov, korupcijskih škandalov in sumljivih borznih transakcij svoje žene preusmerjal na večno temo južnokorejske kolektivne zavesti: neizogibnost novega napada s severa. In prav zaradi tega, ker je premirje zastor, za katerim hkrati poteka več predstav – ena iz preteklosti, ko so bili komunisti s severa sovražniki, druga pa iz sedanjosti, v kateri bi sodelovanje s Pjongjangom odprlo nove možnosti za razvoj –, je razvita, bogata in demokratična Južna Koreja te dni na robu brezna, ki ga Jun izkorišča v svojo obrambo. V priporu je zavrnil odhod na zaslišanje, ves čas ni spregovoril niti besede, hkrati pa se dosledno vede, kot da je za rešetkami samo zato, ker se je sam tako odločil, in to zato, da bi preprečil prelivanje krvi, ki ga je sam izzval s svojimi dejanji.

Tako sta si Netanjahu in Sun po marsičem podobna. Mar ni izraelski premier konec lanskega leta stopil pred sodnike, osumljen dajanja podkupnin v zameno za pozitivno medijsko spremljanje njegovih političnih odločitev, zlorabe denarja in prekoračitve oblasti, in mar ni tudi on, tako kot to počne Jun, trdil, da gre za politični pregon, ki bo ogrozil nacionalno varnost?