Maroško slavje na ulicah Bruslja

V nadaljevanju preberite:

Ko so maroški nogometaši premagali Španijo in se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva, je v središču Bruslja, pri stari borzni palači na bulvarju Ans­pach, završalo. Na ulice, polne obiskovalcev božičnega sejma, so se iz barov in drugod zlivali navijači, zaviti v rdeče zastave z zelenim pentagramom.Med zadnjimi tekmami Maroka je bilo vidno angažiranje odraslih iz maroške skupnosti, ki so s človeškimi verigami preprečevali spopade mladih razgrajačev s policijo. Tako je tudi uvrstitev v četrtfinale minila veliko bolj mirno, z veliko plesa in slavja.