Mati vseh hrvaških afer spet razburja

Ko je Ivo Sanader, leta 2007 še kot hrvaški premier in vodja največje domoljubne stranke HDZ, izjavil, da »lopovi, barabini, kriminalci in drugi, ki bodo sprejemali podkupnine, ne bodo več mirno spali«, ni slutil, da bo zaradi tega sedel v zaporu še najmanj do leta 2030. Sodišče ima odprtih še nekaj spisov, povezanih z »lopovstvom, korupcijo in – barabinstvom«. V teh sta osrednja akterja prav Ivo Sanader in desnosredinska HDZ.

Nedavno objavljena pravnomočna sodba v največjem korupcijskem primeru na Hrvaškem, ki je bolj znan kot afera Fimi media, je te dni tema številka ena. Odzivi se vrstijo kot po tekočem traku. Spomnimo: vrhovno sodišče je nekdanjega predsednika hrvaške vlade in HDZ Iva Sanaderja obsodilo na sedem let zapora, HDZ pa bo morala plačati 467.000 evrov. Sanader, HDZ in drugi so bili obtoženi odtujitve najmanj 10 milijonov evrov iz javnih podjetij in ministrstev prek oglaševalske agencije Fimi media. Del denarja naj bi končal v žepih posameznikov, del pa v črnih fondih HDZ.