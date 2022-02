Med izjemami tudi zaposleni v kritični infrastrukturi, policiji in obrambi

8.18 Zaradi covida-19 manj zgodaj odkritih rakov

Pandemija covida-19 je zarezala v vse pore življenja ter močno omajala zdravstvene sisteme tako po svetu kot v Sloveniji, so ob svetovnem dnevu boja proti raku zapisali v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Posebej so izpostavljene najbolj ranljive skupine družbe, med katerimi so tudi bolniki z rakom.

Strogi zaščitni ukrepi, povezani z omejevanjem gibanja in s tem zmanjševanjem družbenih stikov, nujne reorganizacije zdravstva ter strah ljudi pred okužbo, zaradi česar so mnogokrat odlagali obiske zdravstvenih ustanov, so privedli do zmanjšanja zgodnjega odkrivanja in zapoznelega zdravljenja številnih bolezni, tudi raka, poudarjajo.

7.00 Med izjemami od karantene ob tveganem stiku od danes tudi zaposleni v kritični infrastrukturi, policiji in obrambi

Zaposlenim v kritični infrastrukturi, policiji in obrambi kljub tveganemu stiku z okuženim s koronavirusom od danes ne bo treba v karanteno. V tem primeru se bodo morali na delovnem mestu sedem dni vsakodnevno hitro testirati in nositi zaščitno masko tipa FFP2, je na četrtkovi seji sprejela vlada.

Ob tem so v vladi pojasnili, da v sektor kritične infrastrukture spadajo zaposleni v energetiki, prometu, prehrani, preskrbi s pitno vodo, zdravstvu, financah, sektorju varovanja okolja ter sektorju informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. Že pred tem je izjema veljala za zaposlene v šolstvu, zdravstvu in socialnem varstvu.

Vlada je nekoliko spremenila tudi dve drugi izjemi od karantene. Po prejšnjem odloku so med izjeme od karantene spadale osebe v primeru pozitivnega vzorca PCR-testa, ki ni bil starejši od 45 dni in mlajši od deset dni. Omejitev starosti testa vsaj deset dni po novem ne velja več, prav tako za dokazovanje izjeme zadostuje hitri antigenski test. Omenjeni spremembi se nanašata tudi na izjemo od karantene za polno cepljene prebolevnike.

6.26 Na dan odprtja OI 21 novih primerov okužb

Organizatorji zimskih olimpijskih iger v Pekingu so danes, na dan uradnega odprtja iger, poročali o 21 novih primerih okužb z novim koronavirusom, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Potrdili so skupno 14 novih okužb pri potnikih, ki so prispeli na Kitajsko, ter sedem novih okužb pri udeležencih iger, ki so že bili v olimpijskem mehurčku, so sporočili iz organizacijskega odbora.

Na najnovejšem seznamu je bilo devet športnikov ali članov ekipe. Z novimi podatki skupno število okužb z novim koronavirusom, odkritih na zimskih igrah v Pekingu od 23. januarja, znaša 308. Vsi udeleženci, športniki, spremljevalci, novinarji in tudi delavci organizacijskega komiteja iger ter člani mednarodnih športnih zvez, ki sodelujejo pri projektu, se morajo na virus testirati vsak dan.

5.00 V državnem zboru odločanje o predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih

Državni zbor bo danes med drugim odločal, ali je predlog novele zakona o nalezljivih boleznih in o varstvu okolja primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih so pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije in po njihovih navedbah omogoča, da bodo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni zakoniti in skladni z ustavo.

Med drugim določa pogoje in postopek za uvedbo ter podaljševanje veljavnosti ukrepov in njihovo maksimalno trajanje. DZ je prvo obravnavo opravil v četrtek, ko je večina poslanskih skupin napovedala, da bodo predlog danes podprli, v nadaljevanju zakonodajnega postopka pa da ga bodo poskušali izboljšati.