Med ustvarjanjem selfijev ob udaru strele življenje izgubilo vsaj enajst ljudi

Do tragičnega udara strele z najmanj enajstimi žrtvami je prišlo v trdnjavi Amer iz 12. stoletja v Džaipuru, prestolnici Radžastana. FOTO: Noemi Cassanelli/AFP

Med včerajšnjimi neurji je življenje v različnih predelih Indije zaradi udarov strel izgubilo več kot 50 ljudi, poroča AFP. Tovrstne nesreče v tej državi ob začetku monsunskega obdobja vsako leto zahtevajo več sto življenj, med včerajšnjimi žrtvami je bilo tudi več kot deset ljudi, ki so obiskali enega izmed historičnih gradov. Kot poroča AFP, najmanj enajst, po poročanju BBC pa najmanj 16.Sodeč po indijski službi za varovanje pred nesrečami je sicer včeraj v različnih predelih najgosteje naseljenega Utar Pradeša umrlo vsaj 42 ljudi, omenjenih najmanj enajst žrtev pa je umrlo v Džaipuru, prestolnici Radžastana. Bili so med obiskovalci, ki so se na dva stražna stolpa tamkajšnje trdnjave Amer iz 12. stoletja povzpeli zaradi opazovanja neurja.Stolpa, ki sicer ponujata tudi pogled na Džaipur, so obiskali med dežjem in ko se je ta stopnjeval, so se zatekli vanju, je novinarjem povedal policistPo njegovih besedah je bilo sicer obiskovalcev obeh stolpov v času udara strele okoli 30, ob mrtvih je bilo še 17 ranjenih. Trije so v kritičnem stanju. Nekateri so ob udaru izgubili zavest, drugi so razbežali v skrajni paniki in bolečinah.Kot poroča BBC, je bilo žrtev vsaj 16, tragedija pa se je po njegovem poročanju zgodila, ko so med dežjem ustvarjali selfije. Večinoma naj bi šlo za mlade ljudi.V tem delu Indije je sicer minule tedne vladala visoka vročina, v Radžastanu so strele zahtevale še deset drugih življenj. Premierje sorodnikom vseh žrtev v Indiji izrekel sožalje, sočasno pa izjavil, da bi morali družinam žrtev pomagati tudi finančno.