Med vse bolj obupanimi Kubanci je naposled zavrelo

Po udaru Castrovih bradačev in njihovem vstopu v Havano na novo leto 1959 so Kubanci samo enkrat zares protestirali, bilo je leta 1994, ko jih je stisnila v kot kriza zaradi razpada Sovjetske zveze. Na havanskem Malecónu se jih je takrat zbralo nekaj tisoč, tisoči pa so na avtomobilskih zračnicah bežali proti severu. Poldrugo desetletje prej, leta 1980, je Fidel Castro dovolil oditi čez morje 125 tisoč nezadovoljnim državljanom, dodal jim je tudi kriminalce iz zaporov in bolnike iz umobolnic. Nikoli doslej pa se nemiri niso razširili po vsej državi, kakor se je to zgodilo včeraj.