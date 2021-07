Medijska poročila o obtožnici proti Trump Organization

Republikanski prvak Trump s teksaškim guvernerjem Abbottom. Foto Brandon Bell/Afp

Trump svojega naslednika Joeja Bidna obtožuje ustavitve gradnje zifu na meji z Mehiko. Foto Sergio Flores/Afp

Po poročanju ameriških časopisov kot Washington Post in New York Times je newyorško tožilstvo sestavilo obtožnico proti ustanovi prejšnjega republikanskega predsednika Trump Organization in njenemu vodilnemu finančnemu uradniku. 73-letnik, ki je za očetazačel delati v sedemdesetih letih minulega stoletja, naj ne bi plačal davkov na številne ugodnosti, ki jih je prejemal na svojem položaju.Med drugim naj bi uporabljal avto in stanovanje družbe, brez plačevanja davkov na to pa bi mu lahko grozilo do sedem let zapora. Prej je bilo slišati tudi o plačani šolnini za njegova vnuka. Weisselberg se bo po pričakovanjih na sodišču javil danes, v prvem pravnem udarcu proti organizaciji nekdanjega republikanskega predsednika pa se tožilcem menda ni posrečilo pridobiti njegovega sodelovanja proti Donaldu Trumpu.Ta vztraja, da proti njemu vodijo lov na čarovnice in se vse bolj vrača v aktivno politiko. V sredo je na povabilo teksaškega guvernerjaobiskal mejo z Mehiko in tam ostro obsodil priseljeniško politiko svojega demokratskega naslednika. Ta je odpravil vse Trumpove omejitve in kljub okrepljenemu navalu migrantov vztraja, da ne gre za krizo. Mejo je nedavno obiskala tudi demokratska podpredsednica, a republikanci verjamejo, da gre le za dimno zaveso. Demokrate obtožujejo, da si hočejo med prišleki pridobiti volivce, ti pa upajo, da bodo newyorški tožilci vendarle prijeli tudi Donalda Trumpa.