Medsebojno obtoževanje za pogajalsko zavlačevanje

V Moskvi so zavrnili ameriške obtožbe, da zavlačujejo z mirovnim dogovarjanjem o rešitvi ukrajinske krize. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova Rusija ne odlaša s pogajanji in je zainteresirana za doseganje ciljev posebne vojaške operacije po diplomatski poti.

O tem, kdaj in če se sploh bo odvrtel tretji krog obnovljenih neposrednih pogajanj, ni še nič jasnega. Če je poletno mrtvilo zavladalo na pogajalskem prizorišču, to ne velja ne za ukrajinska bojišča ne za območja na obeh straneh, ki so precej oddaljena od fronte.