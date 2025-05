Merz in Macron obljubljata preporod EU

V nadaljevanju preberite:

Novi nemški kancler Friedrich Merz je, kot veleva tradicija, kot prvo državo po izvolitvi obiskal Francijo. S francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom sta napovedala preporod EU s poglobitvijo nemško-francoskih odnosov. Ključna področja, ki zahtevajo ukrepanje so krepitev suverenosti EU, varnost in konkurenčnost. Nato je odpotoval v Varšavo na srečanje s poljskim premierjem Donaldom Tuskom, kjer so kot ključne teme predvidene vojna v Ukrajini, skupna obramba in migracije.