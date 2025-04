V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji na mirovne predloge ameriške administracije za Ukrajino gledajo z veliko zaskrbljenostjo. Številni politiki v predlogih vidijo kapitulacijo Ukrajine in nagrajevanje agresivne imperialistične politike ruskega predsednika Vladimirja Putina. Bojijo se tudi, da bi to lahko Putina spodbudilo v njegovih ozemeljskih težnjah in vojno razširilo na primer na baltske države ali Moldavijo.