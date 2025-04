V nadaljevanju preberite:

Letos mineva 80 let od konca druge svetovne vojne, največje evropske morije v zgodovini, ki je terjala več deset milijonov življenj. Komemoracije, ki jih z namenom spominjanja na neizmerno človeško tragedijo pripravljajo na stari celini, so zaradi vojaške agresije Rusije na Ukrajino, sprožile velike polemike. Osemdeset let pozneje, se spomin na morijo pozablja in zlorablja, skrajna desnica in novodobni nacisti so vse glasnejši ...