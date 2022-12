Microsoftu 60 milijonov evrov kazni zaradi vsiljevanja oglaševalskih piškotkov

Francoski regulator je ameriškemu tehnološkemu velikanu Microsoftu naložil 60 milijonov evrov kazni, ker je ta uporabnikom vsiljeval oglaševalske piškotke. Končna višina kazni je bila določena tudi na podlagi dobička, ki ga je podjetje ustvarilo iz tega naslova. Če Microsoft nepravilnosti ne bo odpravil, ga čakajo dodatne kazni.

Nacionalna komisija za tehnologije in svoboščine (CNIL) je v obrazložitvi kazni pojasnila, da Microsoftov brskalnik Bing ni vzpostavil sistema, ki bi uporabnikom omogočal tako preprosto zavrnitev nalaganja piškotkov kot njihovo sprejemanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Piškotki naloženi brez soglasja uporabnikov

Francoski regulator je v preiskavi ugotovil, da so bili piškotki, ki so bili med drugim uporabljeni za oglaševalske namene, ob obisku strani uporabnikom naloženi brez njihovega soglasja. Končna višina globe je bila deloma določena na podlagi podatkov o dobičku, ki ga je Microsoft ustvaril s pridobivanjem oglaševalskih podatkov, do katerih se je dokopal s pomočjo teh piškotkov.

Microsoft ima tri mesece časa, da ugotovljene nepravilnosti odpravi, sicer ga čaka nova denarna kazen; za vsak dan zamude bo moral odšteti 60.000 evrov.

Francoski regulator je že lani napovedal, da bo izvedel enoletno preverjanje spletnih mest, ki ne upoštevajo pravil o uporabi spletnih piškotkov. Druga dva tehnološka velikana, Google in Facebook, je zaradi podobnih kršitev kaznoval s kaznijo v višini 150 milijonov oziroma 60 milijonov evrov.