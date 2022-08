Mineva šest mesecev od začetka spopadov, ki jim ni videti konca

V nadaljevanju preberite:

Danes mineva šest mesecev, odkar je Moskva začela »posebno operacijo« v zahodni sosedi, in od takrat je bila svoje domove prisiljena zapustiti okoli tretjina ukrajinskega prebivalstva, so včeraj sporočili iz Združenih narodov. Kakšni so bili načrti Kremlja, ko je 24. februarja začel napad na Ukrajino, ni bilo nikoli jasno.

Ruskim silam je uspelo zavzeti kar nekaj ukrajinskega ozemlja, a v zadnjem času sta se vojskujoči se strani znašli v pat položaju. Se bodo zdaj res začela ruska obstreljevanja območij, na katerih je ukrajinski sedež sprejemanja odločitev?