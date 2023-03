Ministri ne vedo, ali je glavna tema vojna ali dolg

V nadaljevanju preberite:

Do vrhunskega srečanja G20, ki bo septembra, je le še malo časa, ministrski sestanki, ki se vrstijo pred srečanjem, pa jasno opozarjajo na razlike med globalnim severom in jugom. Razviti bi hoteli, da bi se vsi osredotočili na varnostne teme, obsodbo agresorja in morebitno ustanovitev sodišča za sojenje vojnim zločincem, za države v razvoju pa so pomembnejša vprašanja, ki zadevajo njihove finančne in gospodarske razmere.