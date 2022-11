Vsi so se strinjali o miru, ne pa tudi o vojni

V nadaljevanju preberite:

»V naš današnji sestanek so uprte vse oči. Bomo dosegli uspeh ali bomo dodali še nekaj neuspehov? Menim, da mora G20 uspeti in da ne sme propasti.« S temi besedami je indonezijski predsednik Džoko Vidodo v ponedeljek odprl srečanje voditeljev držav ali vlad 20 najbolj dinamičnih gospodarstev na svetu, ob tem pa pozval udeležence, naj ne razdvajajo sveta in ga ne pehajo v še eno hladno vojno.