Iz oči v oči o Tajvanu in Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Po tradicionalnem kitajskem bontonu se sogovornika ne gleda v oči in se mu nikoli ne pove naravnost, kaj se misli o njegovem obnašanju. Celo če je to obnašanje nesprejemljivo. Toda Xi Jinping je že zdavnaj zavrgel to tradicijo. Ko se bo kitajski partijski voditelj v ponedeljek sestal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, sta največ, kar lahko pričakujemo, prav stik iz oči v oči in odkrita izmenjava mnenj – verjetno s kazalcem, dvignjenim v zrak.

Voditelja najmočnejših držav na svetu se bosta v Indoneziji sestala pred začetkom vrhunskega srečanja skupine najbolj dinamičnih držav G20. V središču njunega pogovora bosta dve točki, na katerih počiva razburkani svet: Tajvan in Ukrajina.

Torej se bosta pogovarjala o trgovini. Seveda to ne bodo pogovori o kakršnikoli že blagovni izmenjavi, temveč o možnosti, da bi velesili, ki vsaka po svoje prisegata, da ne bosta nikoli trgovali z načeli, kljub vsemu nekoliko popustili, da bi preprečili slepo drsenje proti jedrski vojni ali globalnemu spopadu s strahotnimi posledicami.