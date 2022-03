Z dnevnega reda črtajo vojno in vabijo Putina

V nadaljevanju preberite:

Kitajski funkcionarji in diplomati so prejšnji teden začeli misijo preurejanja dnevnega reda vrhunskega srečanja kluba G20, ki bo novembra potekalo na indonezijskem otoku Bali. Ob previdnem soglasju predsedujoče države so z dnevnega reda črtali vojno v Ukrajini, pri čemer je bilo rečeno, da se mora skupina, v kateri so zbrana najbolj dinamična gospodarstva na svetu, zdaj popolnoma osredotočiti na gospodarsko okrevanje po pandemiji.

Ta teden je ruska veleposlanica v Džakarti Ljudmila Vorobjeva pred novinarji izjavila, da se namerava vrhunskega srečanja udeležiti tudi predsednik njene države Vladimir Putin. »To bo odvisno od številnih stvari, vključno s situacijo s covidom,« je dodala, kot da ne bi bilo vojne.

Kitajska misija, ki bi jo lahko opisali kot »dajmo se v imenu gospodarskega okrevanja vsi enako pretvarjati, da smo nori«, je tako vnaprej propadla. O zločinu na ukrajinskih tleh se bo celo govorilo na začetku, glede na to, da je bilo že postavljeno vprašanje, ali je treba Rusijo izključiti iz G20, tako kot je bila leta 2014 zaradi zasedbe Krima izključena iz kluba najmočnejših gospodarstev G8.