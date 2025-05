V nadaljevanju preberite:

Medsebojno obstreljevanje in množični napadi z brezpilotnimi letali spremljajo negotovo pričakovanje, kje, kdaj oziroma če sploh kdaj bo novi krog neposrednih pogajanj med Kijevom in Moskvo. V Rusiji so tik pred koncem priprave memoranduma o tem, kako si predstavljajo mirno rešitev krize, v Kijevu so ga že sestavili.